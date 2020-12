Cashback, l'app IO non funziona: nuovi problemi di caricamento oggi

Già nelle prime ore del mattino l'app ha ricominciato a bloccarsi durante la registrazione dei metodi di pagamento per partecipare al programma rimborsi. Molte le segnalazioni sui social. Sono 2,1 milioni i download per IO solo nell'ultima settimana, 7,1 milioni in totale: si avvicina velocemente al numero di download dell'app Immuni

Cashback di Stato al via, ma problemi all'app IO anche oggi. L'iscrizione e l'attivazione dell'opzione Cashback non hanno avuto intoppi durante la notte, ma già nelle prime ore del mattino l'app ha ricominciato a bloccarsi durante la registrazione dei metodi di pagamento per partecipare al programma rimborsi sulle spese con carte di credito, app e bancomat. Le segnalazioni arrivano da molti utenti sui social, come già visto nella giornata di ieri.

Le ragioni del blocco della app IO approfondimento Cashback, da oggi al via: cosa sapere, dallo SPID all'App Io. Le FAQ Ieri Palazzo Chigi aveva spiegato che i disservizi sono da ricondurre all'enorme numero di persone che ha scaricato l'app IO, tentando di inserire i propri dati. A pesare sui sistemi di PagoPa sono i picchi di operazioni da parte degli utenti registrate ogni secondo: siamo a circa 8.000. Una concentrazione che va ricondotta all'inizio della fase di caricamento delle carte di pagamento, scattata durante la giornata di ieri.