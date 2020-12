Usa, come sarà il mandato di Janet Yellen da segretaria al Tesoro

Dal 20 gennaio 2021 l'amministrazione Biden entrerà in carica, e dunque anche Janet Yellen diventerà la nuova segretaria al Tesoro americana. La prima donna nel suo ruolo. Yellen è considerata molto esperta, grazie al suo ruolo di governatore della banca centrale americana (la Fed) tra il 2014 e il 2018. In quel ruolo, come anche negli anni precedenti, è stata sempre una paladina della politica monetaria espansiva e contraria all'austerity. Anche per questo i mercati finanziari hanno brindato alla sua nomina.

