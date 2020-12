15/15 ©Ansa

Fuori dalle prime dieci posizioni, sia per quanto riguarda la percentuale del Pil investita in assistenza sanitaria sia per la spesa pro capite in salute, l'Italia. Il nostro Paese è al dodicesimo posto in Ue per quota sul prodotto interno lordo (8,7%) e all'undicesimo per spesa pro capite (2534 euro). In fondo alle due classifiche ci sono il Lussemburgo (5,3% del Pil) e la Romania (584 euro pro capite). Fuori dall'Ue chi investe meno in assistenza sanitaria sono il Liechtenstein (5.5% del Pil) e il Regno Unito (3646 euro pro capite)