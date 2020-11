Black friday e Cyber Monday, previsto +20% rispetto al 2019

I super sconti per far partire gli acquisti di Natale quest'anno devono fare i conti con l'effetto pandemia. Per il black friday e il cyber monday, le previsioni degli esperti parlano chiaro: il calo della vendita di biglietti e tickets (viaggi, mostre, alberghi, turismo, ecc.) sarà più che compensato dall'e-commerce, la vendita di prodotti via internet. Non solo da parte delle numerose piattaforme on line, ma anche - spiega a SKy Tg24 Business Roberto Liscia, presidente del consorzio Netcomm - per il fenomeno dello sbarco sul web di moltissimi negozi "tradizionali".