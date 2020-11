Come il covid-19 cambia la globalizzazione

Il futuro delle catene commerciali globalizzate in un mondo post-coronavirus, a Sky Tg24 Business. Guarda il video

Il coronavirus ha mostrato le debolezze del commercio globalizzato. Chiusure dei confini, penuria di prodotti, difficoltà dei trasporti hanno rallentato le catene globali del valore e il commercio di prodotti da una parte all'altra del globo. Con il rischio di mettere in crisi le catene di produzione che fanno affidamento su componenti e beni intermedi provenienti da aree lontane.

Ne parla a Sky Tg24 Business Paolo Fracassini, Supply chain manager di Argo Tractors. Guarda nel video la sua riflessione, anche a proposito della possibilità che aziende e produzioni delocalizzate in Asia possano tornare in Europa e in Italia.



