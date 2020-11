Reddito delle famiglie, in Italia giu più che in Francia e Germania

Uno studio dell'Ocse mostra come in tutti i Paesi il Pil ha subito forti cali, mentre il reddito - grazie alle misure di sostegno pubbliche - è decresciuto di meno. In Italia però va peggio che in altri Stati europei. Guarda il video

Il reddito delle famiglie italiane è calato più che in altri Paesi europei con la crisi dovuta al nuovo coronavirus. Lo studio è dell'Ocse, e riguarda i dati del secondo trimestre del 2020. Il calo italiano è stato di circa il 7 per cento, mentre in Francia, Regno Unito e Germania è stato inferiore al 4. Addirittura negli Stati Uniti, dove il governo federale ha introdotto poderosi sussidi per tutte le famiglie, il reddito è perfino aumentato. Le ragioni stanno probabilmente nella difficoltà per le misure di sostegno varate dal governo italiano di raggiungere tutti. Conosciamo per esempio i ritardi sulla cassa integrazione, e anche su tanti altri aiuti pubblici, come riporta il bonus tracker di Sky TG24.

