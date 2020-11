Imprese in difficoltà, cosa farà la BCE a dicembre

La ripresa economica prevista nell'ultima parte dell'anno si sta fermando, in Italia e nel resto d'Europa, a causa del Covid. Lo ha confermato il commissario UE agli affari economici, Gentiloni. Cosa può fare la Banca Centrale Europea per sostenere il credito alle imprese che necessitano di liquidità? Guarda il video tratto dalla puntata di Sky Tg24 Business

A Sky Tg24 Business Francesco Papadia, di Fellow Bruegel, spiega come potrà intervenire la BCE per sostenere le imprese in difficoltà a causa nella nuova ondata di restrizioni anti-contagio. Nella riunione di dicembre, anticipa, potrebbero arrivare delle novità importanti dalla presidente Lagarde. Eccole spiegate in modo semplice nel video.