Papa (Confestetica): "Nostri centri sicuri come una sala operatoria"

Ospite a Sky Tg24 Business, il presidente dell’associazione che rappresenta i due terzi dei centri estetici in Italia, Roberto Papa, lancia un messaggio chiaro al Governo: "La sicurezza è garantita da protocolli ben strutturati e rispettati, i saloni di bellezza sono tra i luoghi più sicuri e non vanno richiusi". GUARDA IL VIDEO

Oltre 21 mila centri estetici rappresentati, sui circa 35 mila sparsi per tutta la penisola: Confestetica porta avanti le ragioni di uno dei settori più colpiti durante il lockdown di primavera, e che solo da poco è riuscito a rimettersi in piedi. Il presidente Roberto Papa traccia, a Sky Tg24 Business, lo stato di salute del comparto e manda un messaggio al governo: "La sicurezza è garantita da protocolli ben strutturati e rispettati, i saloni di bellezza sono tra i luoghi più sicuri e non vanno richiusi".