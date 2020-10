Crediti deteriorati, perché tornano a fare paura

I crediti deteriorati, anche chiamati non performing loans (Npl), tornano a fare paura in Europa. Con il crollo delle attività economiche, molti prestiti e crediti potrebbero saltare e non essere più ripagati. Si tratta di mutui, crediti alle imprese e prestiti individuali, che se non dovessero essere saldati potrebbero mettere a rischio la stabilità del sistema bancario.

Fino a ora la situazione è ancora abbastanza stabile, grazie alle moratorie sui finanziamenti e ai blocchi dei licenziamenti. Ma dal prossimo anno le cose potrebbero peggiorare. Questa è l'opinione di Alessandro Scorsone, direttore commerciale e marketing di Axactor Italy, ospite a SkyTG24 Business.

Eppure negli ultimi anni le azioni delle autorità di regolamentazione avevano ridotto i crediti deteriorati. Infatti erano passati in Eurozona dal 6,5 per cento dei prestiti al 3% del 2019.

Rivedi qui l'intera puntata di SkyTG24 Business. Ospiti, oltre ad Alessandro Scorsone, Luca Bonacina (CherryNpl) e Alberto Vigorelli (Fire).