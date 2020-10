Cina consolida la sua ripresa economica: +4,9% Pil nel terzo trimestre

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, la Cina sarà l'unica grande economia con il segno positivo a fine anno. La produzione industriale del gigante asiatico cresce per il sesto mese consecutivo. Aumentano anche le vendite al dettaglio, +3,3% a settembre, superando le aspettative di un +1,8%

La Cina cresce del 4,9% nel terzo trimestre e consolida la ripresa della sua economia dopo le chiusure dovute al contenimento dell'epidemia di Covid-19 (LO SPECIALE E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Complessivamente, per i primi nove mesi del 2020, la crescita dell'economia cinese è stata dello 0,7%.

Crescono produzione industriale e vendite al dettaglio

Segnali di tenuta della ripresa arrivano anche dai dati dell'economia relativi al mese scorso. La produzione industriale cresce per il sesto mese consecutivo totalizzando il risultato migliore registrato quest'anno, a un ritmo del 6,9% su base annua, al di sopra del 5,8% atteso dagli analisti, e in ulteriore crescita rispetto al 5,6% di agosto scorso. Incoraggianti anche i dati dei consumi interni, che rimangono comunque lontani dai livelli pre-epidemia: le vendite al dettaglio sono cresciute del 3,3% a settembre, superando le aspettative di un +1,8%, e registrando segno positivo per il secondo mese consecutivo.