Ikea lancia Buy Back, buoni spesa ai clienti in cambio di mobili usati

Gli articoli senza graffi, saranno pagati il 50% del prezzo originale, quelli con piccoli graffi il 40% e quelli con diversi graffi riceveranno il 30%. I prodotti saranno rivenduti nell'angolo occasioni dei negozi della multinazionale svedese. L’iniziativa sarà attiva in 27 Paesi, in Italia si svolgerà dal 27 novembre al 6 dicembre

Ikea riacquista i mobili di sua produzione già usati dai clienti e in cambio offre buoni spesa. I prodotti, che rientrano nei magazzini, vengono rimessi in vendita dalla multinazionale a prezzi di almeno la metà più bassi da quello originario. L’iniziativa si chiama “Buy Back” e sarà lanciata in occasione del prossimo Black Friday.



Come funziona il programma “Buy Back”

I clienti che intendono restituire a Ikea i mobili usati per ottenere un buono devono portarli montati in un negozio Ikea, dopo aver completato la fase di valutazione preliminare da chiedere online,. “Un co-worker Ikea - spiega l’azienda svedese - effettuerà la valutazione finale del tuo prodotto e ti comunicherà il valore stimato. Se il valore stimato ti sarà gradito, riceverai un buono acquisto da spendere in negozio. Il buono è valido per 2 anni I tuoi mobili saranno rivenduti all’Angolo Occasioni del nostro negozio, allo stesso prezzo che ti è stato riconosciuto, più IVA”.