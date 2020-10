Bonus 110%, quando e perché cedere il credito alla banca

La cessione del credito

Ecco perché la legge prevede di poter cedere il credito a terzi. La prima possibilità è quella di farsi fare lo sconto in fattura. In questo caso il costo della fattura è zero. Non pago niente e in cambio cedo l’intero 110% all’impresa che effettua i lavori. Non è detto però che se mi rivolgo a una piccola azienda o a un artigiano questi abbiano a loro volta la capienza fiscale per farmi lo sconto in fattura. Il contribuente, così come l’impresa ha quindi la possibilità di cedere il credito - e si può decidere se cederlo tutto o solo una parte - a banche e assicurazioni. Si tratta di fare una pianificazione fiscale e anziché perdere questi soldi, i 2mila euro del nostro esempio, posso decidere di cederli alla banca che li recupererà a sua volta sotto forma di credito fiscale. Ovvio che l’operazione avrà un costo che sarà la banca a decidere. In cambio del 110 potrebbe darmi il 102 (questa la cifra offerta al momento da alcune banche sul mercato). Attenzione però, nel caso io abbia bisogno di farmi anche anticipare i soldi per pagare i lavori perché non li posso anticipare di tasca mia, la banca mi farà un prestito che a sua volta avrà un costo.