Lo Stato può innovare? Il dibattito a Sky TG24 tra Mazzucato e Maffè

Lo Stato può fare innovazione? La Cassa Depositi e Prestiti può essere lo strumento giusto per riuscirci?

A SkyTG24 Business ne hanno discusso oggi Mariana Mazzucato, professoressa di economia dell'innovazione e valore pubblico all'University College London, e Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia e innovazione alla Sda Bocconi, intervistati da Mariangela Pira.

E le posizioni non potevano che essere diverse. Secondo Mariana Mazzucato, autrice dei libri "Lo Stato innovatore" (Laterza, 2014) e "Il valore di tutto" (Laterza, 2018), il ruolo dello Stato è anche quello di essere precursore dell'innovazione. Dunque anche Cassa Depositi e Presiti dovrebbe investire maggiormente in imprese con alto potenziale innovativo, e non solo per salvarle dal fallimento in tempi di crisi. A suo modo di vedere infatti, senza l'intervento pubblico, oggi probabilmente non avremmo tra le mani gli smartphone o non potremmo usare il Gps o la rete internet.

Carlo Alberto Carnevale Maffè invece è convinto che il settore pubblico debba investire sui caratteri strutturali dell'economia italiana, come le infrastrutture, e lasciare invece all'iniziativa privata la possibilità di trovare nuove strade e fare innovazione.

L'intera puntata di SkyTg24 Business è disponibile qui.