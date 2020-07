Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 3 luglio

L'andamento del 2 luglio

Giovedì 2 luglio, lo spread tra Btp e Bund, dopo aver segnato all'avvio 165 punti base, aveva chiuso in lieve calo a 164, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,21%. Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha segnato una crescita finale del 2,88% a 19.886 punti. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in forte rialzo: la Borsa più forte dalla giornata è stata Madrid che ha chiuso in crescita del 3,7%, seguita da Francoforte (+2,8% finale) e Parigi (+2,4%). Più cauta Londra, che ha segnato comunque un aumento dell'1,3%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).