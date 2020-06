EY, giro di nomine: i nuovi ruoli della leadership

Giro di nomine all'interno di EY, network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione. Stefania Radoccia e Marco Magenta entrano a far parte della leadership dell’area MED, con il ruolo rispettivamente di Med Regional Accounts Leader e Med Operations Leader, Andrea Paliani assume il ruolo di Med Innovation Leader, Simone Scettri è il nuovo Assurance Leader di EY in Italia e Andrea Guerzoni diventa membro dell'EY Global Executive. Ecco di cosa si occuperanno.

La carriera di Radoccia

Stefania Radoccia, attuale Managing Partner dell’area Tax & Law di EY in Italia, assume anche il ruolo di Med Regional Accounts Leader. È entrata a far parte di EY come associate nel 2009, è specializzata in diritto del lavoro e sindacale e vanta una consolidata esperienza nei settori: servizi pubblici, alimentare, moda, informatica, assicurazioni, trasporti e life science. Una delle prime donne in Italia al vertice di una law firm, coordina oltre 700 professionisti e sotto la sua guida l’area legale e fiscale di EY ha segnato una crescita a doppia cifra e ampliato significativamente i settori di intervento. Nel nuovo ruolo Stefania, si occuperà di definire e implementare le strategie di sviluppo del business di EY in Italia, Spagna e Portogallo.

La carriera di Andrea Paliani

Andrea Paliani è chiamato al ruolo di Innovation Leader di EY per l’area Mediterranea. In precedenza, era stato Med Regional Accounts Leader, Managing Partner dell’area Consulting per la Regione Mediterranea, Global Advisory Leader del settore Energia e Leader del settore Telecom/Media/Tecnologia per l’Europa continentale. Nella nuova posizione Andrea guiderà il processo di innovazione e di trasformazione del core business di EY, facendo leva su tecnologia e big data, e si occuperà dello sviluppo di nuovi servizi e nuovi business.

La carriera di Marco Magenta

Marco Magenta diventa Med Operations Leader. Managing Partner dell’area legale e fiscale dal 2016 al 2019 e attuale Chief operating officer di EY in Italia, Marco è consulente fiscale di numerose aziende multinazionali operanti in diversi settori, tra i quali: prodotti di consumo e vendita al dettaglio, moda, life sciences, media e intrattenimento, prodotti industriali e automobilistici. Da oltre 25 anni in EY, nel nuovo ruolo Marco si occuperà di innovare i processi operativi per dare concreta attuazione alla strategia aziendale in Italia, Spagna e Portogallo.

La carriera di Simone Scettri

Simone Scettri è il nuovo Assurance Leader di EY in Italia. Simone è entrato in EY come partner nel 2002 dopo aver maturato una significativa esperienza in Consob. Nel corso della sua carriera in EY e durante i suoi 35 anni di percorso professionale ha partecipato alla revisione, come socio responsabile o quality reviewer, di importanti clienti internazionali e italiani. Attualmente è leader del Professional Practice per il Med, un ruolo che ricopre sin dalla costituzione della nostra Region. Nel nuovo ruolo Simone guiderà la service line che include i servizi di audit, financial accounting advisory services e forensic & integrity services.

Il ruolo di Andrea Guerzoni

Dal 1° luglio, inoltre, Andrea Guerzoni sarà il nuovo Vicepresidente globale della service line Strategy and Transactions di EY. Andrea supervisionerà tutti gli aspetti di strategia e le attività della service line, che nel FY 2019 ha realizzato un fatturato di $ 4,1 miliardi di dollari e conta oltre 17.000 professionisti in tutto il mondo. Dal 2014 Andrea ricopre il ruolo di leader dei Transaction Advisory Services nell’area EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa). Nel corso degli ultimi vent’anni Andrea ha lavorato al fianco di consigli di amministrazione e società di private equity in tutto il mondo per operazioni transazionali, quali fusioni e acquisizioni, integrazioni post-negoziazione, revisioni strategiche del portafoglio, IPO, riorganizzazioni e processi di ristrutturazione. In questo ruolo, Andrea diventerà membro dell'EY Global Executive (GE), che include le funzioni di leadership, dei servizi professionali e delle aree geografiche di EY.

Il CEO Antonelli: "Apporteranno un controbuto importante alla governance della nostra società"

“Sono certo che l’esperienza di Stefania, Andrea, Marco e Simone apporterà un contributo importante alla governance della nostra società - ha commentato commenta Massimo Antonelli, Med Regional Partner e CEO per l’Italia di EY - Lavoreremo insieme per favorire una sempre più stretta integrazione dei mercati e delle service line, così da rispondere con servizi nuovi e innovativi alle diverse esigenze dei nostri clienti. Stiamo affrontando un periodo totalmente inedito e siamo pronti a emergere più forti che mai, facendo perno sui nostri valori e facendo fede all’impegno con le nostre persone, i nostri clienti e la comunità”.