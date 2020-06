Lavoro, per il Consiglio d'Europa l'Italia viola la parità di genere

Secondo il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds), che si è espresso su un reclamo della Ong University Women of Europe, il nostro Paese non ha adottato misure "per promuovere il diritto alle pari opportunità e una pari retribuzione delle donne nel mercato del lavoro". Tra i 15 Paesi europei esaminati solo la Svezia non presentava criticità

"L'Italia non ha rispettato l'obbligo di adottare misure per promuovere il diritto alle pari opportunità delle donne nel mercato del lavoro". A sottolinearlo è il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds) del Consiglio d'Europa, che si è espresso sul reclamo presentato dall'Ong University Women of Europe. Secondo l'organizzazione di Strasburgo, "l'Italia ha violato i diritti delle donne perché ha fatto insufficienti progressi misurabili nel promuovere uguali opportunità per quanto concerne una pari retribuzione". Oltre all'Italia sono stati esaminati dal Ceds anche altri 14 Paesi e solo la Svezia non ha evidenziato criticità.