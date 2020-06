Spread Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund oggi 9 giugno

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 9 giugno, ha aperto a 176 punti base, rispetto ai 172 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,43% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha aperto piatta: il primo Ftse Mib ha segnato un +0,06% a quota 20.242 punti. Avvio in ordine sparso per le altre principali Borse europee: solo Parigi in positivo (+0,2%%), mentre sono in negativo Londra (che perde lo 0,1% dopo le prime battute), Francoforte (-0,7%) e Madrid (-0,2%).