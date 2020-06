Perché i libri sono un settore centrale anche per l'economia del nostro Paese

I libri? "Sono portatori di idee, provocazioni e analisi", certo; ma sono anche "un comparto che dà lavoro a tantissime persone, metà delle quali precarie", alimentando "un mercato che vale circa 3 miliardi di euro, sette/otto volte più grande del cinema, dodici/tredici volte più grande della televisione pubblica e dei quotidiani".

A ricordarlo - durante lo speciale di Sky Tg24 "La forma della cultura" dedicato alle conseguenze della crisi post-Coronavirus nel settore culturale - sono due dei protagonisti dell'editoria italiana: Gianluca Foglia, direttore editoriale del Gruppo Feltrinelli, e Laura Donnini, amministratore delegato di HarperCollins Italia.

I numeri di un settore a rischio

"Non ci si può dimenticare di libri tanto meno in un momento di crisi e di trasformazione così profonda, in cui le idee contenute nei libri sono quanto mai necessarie", spiega Foglia. "I rischi che corriamo sono quelli che abbiamo assaggiati in questi mesi - aggiunge Donnini - Abbiamo perso quasi l'85% delle vendite, molti editori proabbilmente non ce la faranno a riaprire".