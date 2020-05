Spread Btp/Bund chiude a 219 punti oggi 28 aprile

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È) oggi, martedì 28 aprile, ha chiuso a 219 punti base, stabile rispetto all'apertura in cui aveva segnato 218 punti base e poco mosso nei confronti della chiusura a 221 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,72% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,71% a 17.677 punti. Bene anche le altre Borse europee, tutte in rialzo con gli investitori concentrati sulla fase delle riaperture delle attività produttive, dopo il lockdown causato dal coronavirus. Sui mercati torna l'ottimismo e si guarda agli interventi di sostegno all'economia colpita dagli effetti della pandemia. Fari accesi anche sull'andamento del prezzo del petrolio. Chiudono in rialzo Londra (+1,91%), Parigi (+1,43%), Francoforte (+1,27%), Madrid (+1,55%).

L’andamento del 27 aprile

Ieri, lunedì 27 aprile, lo spread aveva aperto a 218 punti base, contro i 231 della chiusura di venerdì 24. A fine seduta, poi, il differenziale aveva terminato a quota 221, con il rendimento del decennale del Tesoro sceso all'1,75%. Era stata una giornata positiva per Piazza Affari e per le altre Borse europee. A Milano, in chiusura, il Ftse Mib aveva guadagnato il 3,09% a 17.380 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Avevano terminato in rialzo anche gli altri principali Mercati europei: la maglia rosa era andata a Francoforte (3,13%) a 10.659 punti, seguita da Parigi (+2,55%) a 4.505 punti, Madrid (+1,78%) a 6.731 punti e Londra (1,34%) a 5.829 punti.