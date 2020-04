Consumi in picchiata in Italia nel pieno dell’emergenza coronavirus. A marzo, rispetto allo stesso periodo del 2019, si parla di un calo del 31,7%. Per il primo trimestre di quest’anno, poi, si stima una riduzione tendenziale del 10,4%. Questi numeri fanno prevedere per il solo mese di aprile una contrazione del Pil del 13%, a fronte di un calo tendenziale del 3,5% atteso per il primo trimestre 2020. A fare i conti è uno studio di Confcommercio sugli effetti del lockdown per cercare di arginare la diffusione del Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Crollo anche per turismo, immatricolazioni auto, ristorazione e vendita abbigliamento

“Siamo in presenza di dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra non presenti nella memoria storica di qualunque analista”, si legge nel report. Lo studio segnala anche il crollo del turismo, con un -95% degli stranieri a partire dall'ultima settimana di marzo; delle immatricolazioni di auto (-82% nei confronti dei privati); delle vendite di abbigliamento e calzature (-100% per la maggior parte delle aziende, in particolare quelle non attive su piattaforme virtuali); di bar e ristorazione (-68% considerando anche il delivery a casa). Crollati a marzo anche fiducia e indici di attività produttiva (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE GRAFICHE CON I DATI ).