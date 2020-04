Intesa per un pacchetto di liquidità in grado di mobilitare 400 miliardi e garanzie dello Stato al 100% per i prestiti fino a 25mila euro alle piccole e medie imprese. Sono, secondo indicrezioni che filtrano da fonti ministeriali, tra i principali contenuti del nuovo decreto a sostegno dell'economia, dopo il cura Italia, che il governo si prepara a emanare per l'emergenza Coronavirus e che dovrebbe riguardare "professionisti e imprese fino a 499 dipendenti" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI). .

Garanzie 100% alle Pmi

Secondo fonti del Ministero dello Sviluppo l'accordo prevede a seconda delle dimensioni dell'azienda le seguenti garanzie dello Stato: 100% fino a 25 mila euro senza alcuna valutazione del merito di credito; 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) fino a 800.000 euro senza valutazione andamentale; 90% fino a 5 milioni di euro senza valutazione andamentale.

Fonti Mef: "200 mld liquidità imprese e 200 export"

Fonti del Mef spiegano che è stata "trovata l'intesa sul pacchetto liquidità alle imprese" e che si liberano 200 miliardi per la liquidità delle imprese e 200 miliardi per il sostegno dell'export. Con il decreto imprese, aggiungono fonti del ministero dell'Economia, arrivano "oltre 400 in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel dl cura Italia".

Il ruolo del Sace per l'export

Con il decreto imprese, sempre secondo fonti del Mef, viene "rafforzato il ruolo di Sace (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti) anche nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese". Mef e Farnesina avrebbero raggiunto un accordo sul sostegno all'export. A quanto si apprende, "con l'impegno del Ministro Luigi Di Maio, è stato potenziato il sostegno dello Stato per l'export delle nostre imprese. Lo Stato assicurerà 50 miliardi di garanzie date da Sace agli esportatori, liberando 50mld per nuove garanzie che consentiranno all'export di ripartire. A queste garanzie nel 2021 si aggiungono altri 200 mld per nuovi investimenti".