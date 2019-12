Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 20 dicembre, all'avvio ha segnato 161 punti base, sugli stessi livelli della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,38% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,58% a 23.846 punti. Deboli gli altri mercati europei. Gli investitori guardano alle vicende politiche degli Stati Uniti con il via libera della Camera all'impeachment per Donald Trump. In rialzo Parigi (+0,12%), piatte Londra (-0,02%), Francoforte (-0,01%) e Madrid (+0,03%).

L'andamento del 19 dicembre

Il 19 dicembre, lo spread ha chiuso in rialzo e a fine seduta ha segnato 161 punti base dai 159 della chiusura del giorno precedente, con il rendimento del Btp pari all'1,38%. Seduta marginalmente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,34% a 23.708 a punti. Gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso fiacchi: Londra ha segnato un aumento finale dello 0,5% e Parigi dello 0,2%, mentre Francoforte ha registrato una limatura dello 0,08%.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 20 dicembre 2019 ore 09:33