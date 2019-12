Dazi, Bloomberg: accordo raggiunto tra Trump e Cina

Ok di Donald Trump all'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il via libera era stato anticipato in qualche modo da uno stringato tweet del presidente statunitense: "Un grande accordo con la Cina è vicino. Loro lo vogliono, e anche noi". Così il Numero Uno della Casa Bianca aveva innescato un rally delle Borse mondiali a partire da Wall Street, per poi rimbalzare sulle piazze europee.

Accordo evita nuove misure previste per il 15 dicembre

L'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, a cui Donald Trump ha dato il via libera, evita l'entrata in vigore dei nuovi dazi americani sul Made in China che sarebbero dovuti scattare il 15 dicembre.