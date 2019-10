Lufthansa ha inviato una lettera a Ferrovie dello Stato e in copia conoscenza al Ministero dello Sviluppo economico sul dossier Alitalia. Nella lettera la compagnia tedesca si dice disponibile a considerare un importante investimento nella nuova Alitalia in un importo che è superiore a quanto è emerso finora da altri partner di mercato. Secondo quanto spiegano fonti del ministero, la missiva non fa riferimento all'equity, ossia alla quota che acquisterebbe nella Newco, la nuova società, e non menziona cifre per quanto riguarda l'offerta.

L’interesse manifestato a inizio ottobre

L’interesse di Lufthansa a entrare nel futuro di Alitalia era stato svelato per la prima volta l’8 ottobre scorso. La compagnia tedesca aveva inviato una lettera a Fs nella quale si proponeva come alternativa a Delta per il salvataggio e il rilancio della compagnia. L’ipotesi è che Lufthansa entrerebbe nella Newco solamente con una partnership commerciale.