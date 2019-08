Fitch conferma il rating dell'Italia BBB, l'outlook resta negativo

L'agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating BBB dell'Italia. L'outlook resta negativo e riflette "l'alto livello del debito pubblico", una crescita debole e "la crescente incertezza" legata all'attuale dinamica politica. Lo afferma Fitch in una nota. Nel documento, l'agenzia internazionale di rating fa intendere che il rating attuale già scontava la possibilità che il governo non sarebbe durato per tutta la legislatura. "Gli sviluppi politici di questa settimana rafforzano la nostra valutazione" fatta precedentemente, secondo la quale "il governo non avrebbe potuto compiere un mandato completo" con il "rischio crescente di elezioni anticipate a partire dalla seconda metà di quest'anno" (GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI DI GOVERNO).

Rischi se futuro governo disattende regole bilancio Ue

Secondo l’agenzia americana, ci sono "rischi negativi per le prospettive di bilancio qualora un futuro governo decidesse di disimpegnarsi dalle regole di bilancio dell'Ue ed essere più disponibile a rischiare una maggiore instabilità dei mercati finanziari".

Le previsioni sul Pil

Fitch prevede per l'Italia un pil in crescita quest'anno dello 0,1%, in rallentamento rispetto al +0,9% del 2018. L’agenzia stima per il 2020 una crescita dello 0,5%. Per il 2021 è atteso invece un pil in aumento dello 0,4%. Sul fronte del debito pubblico, Fitch prevede salga al 134,7% del pil nel 2021 dal 132,2% del 2018.