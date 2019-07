Alitalia: arrivate le offerte di Toto, Atlantia, Efromovich e Lotito

Il gruppo Toto, Atlantia, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efromovich, hanno presentato entro le 18 di oggi, domenica 14 luglio, le offerte per partecipare alla newco di Alitalia. Le istanze sono state inviate a Mediobanca, advisor di Ferrovie dello Stato che aveva sollecitato l’invio agli interessati alla compagnia aerea. "Si auspica che il Cda di FS decida quanto prima e che scelga l'offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa", ha detto il vicepremier, nonché ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commentando le offerte arrivate a Mediobanca. "Bene le quattro offerte. - commentano al Mise - Ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell'operazione di mercato".



La nuova Alitalia e gli azionisti

La nuova Alitalia, al momento, vede tra gli azionisti il Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze, Ferrovie dello stato e Delta Airlines. Negli ultimi giorni Atlantia, la holding dei Benetton che oltre ad autostrade, gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e il terminal di Nizza in Francia, aveva dato mandato all’ad di studiare il piano industriale per il rilancio di Alitalia. E secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Atlantia ha mandato una lettera di tono diverso: "Siamo interessati, ma dobbiamo prima approfondire il piano industriale e verificare se è sostenibile".

Cordata da completare

Restano da trovare uno o più soci che dovranno mettere sul piatto una cifra pari a 300 milioni, ovvero circa il 35-40% del capitale, per completare la cordata Fs-Mef-Delta. Il capitale iniziale della Newco sarà di un miliardo di euro. Nonostante le loro aspirazioni sembrassero ormai tramontate, la presentazione delle offerte tiene ancora in corsa anche l’imprenditore colombiano Efromovich e il patron della Lazio Claudio Lotito, a cui Delta avrebbe chiesto come garanzia, secondo indiscrezioni, addirittura la Lazio, squadra di calcio di cui è patron. Tra gli aspiranti c’è anche il gruppo con a capo Carlo Toto, ex proprietario di Air One.