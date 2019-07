Apertura in lieve rialzo, lunedì 8 luglio, per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): ha segnato 212 punti base, contro i 210 della chiusura di venerdì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,745% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). In calo la Borsa di Milano: il primo Ftse Mib cede lo 0,2% a 21.942 punti.

L’andamento del 5 luglio

Venerdì 5 luglio, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 210 punti, in rialzo rispetto all'apertura a 202. Il rendimento del titolo decennale si è attestato all'1,74%. La Borsa di Milano, dopo aver aperto a +0,04%, è calata in giornata, appesantita dalle banche. Piazza Affari ha quindi chiuso in calo: l'indice Ftse Mib ha perso lo 0,61% a quota 21.985 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in negativo anche per le altre principali Borse europee. Londra la peggiore (-0,66%) a 7.553 punti, seguita da Francoforte (-0,49%) a 12.568 punti e Parigi (-0,48%) a 5.593 punti.