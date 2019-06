La trattativa per la fusione tra Fca e Renault potrebbe riprendere. Alcuni spiragli verso nuovi possibili accordi arrivano dal governo francese: il ministro dell'economia, Bruno Le Maire, in un'intervista a FranceInfo Tv riportata da Bloomberg, ha fatto sapere che potrebbero esserci nuovi colloqui "dopo che si è ricreata la fiducia" con Nissan.

Il ministro dell'economia vedrà il presidente di Renault

Le Marie ha anche annunciato che oggi vedrà il presidente di Renault Jean-Dominique Senard per discutere le strategie della società automobilistica. Intanto John Elkann, presidente di Fca, durante la messa di trigesima per la morte di Gianluigi Gabetti celebrata a Torino, ha rivolto un’intenzione allo storico manager Fiat e consigliere dell'Avvocato Agnelli facendo un riferimento alla vicenda Renault: “C'è una frase che ti piaceva per spronarci: 'Le barche nei porti sono al sicuro, ma non è per quello che sono fatte'. Penso proprio che queste ultime settimane ti sarebbero piaciute”.

