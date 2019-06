Fusione Fca: oggi il cda di Renault, verso via libera condizionato

Dopo il rinvio di ieri a seguito di una riunione durata oltre tre ore, oggi è il giorno di un nuovo cda per Renault, chiamata a decidere sulla proposta di fusione con Fiat-Chrysler. Un matrimonio alla pari, sul quale però è prevista l’astensione dei due consiglieri di Nissan.

Il nuovo cda

Al termine del cda di ieri, la casa automobilistica francese ha ribadito il suo interesse per la fusione con il gruppo italo-americano, ma ha rinviato a oggi la possibile decisione in un nuovo meeting che - secondo una nota - dovrebbe svolgersi “a fine giornata”. Se il progetto dovesse essere approvato, si aprirebbero poi i negoziati che potrebbero durare fino a un anno. Tuttavia, secondo il Financial Times, Yu Serizawa e Yasuhiro Yamauchi, esponenti di Nissan nel cda, potrebbero astenersi da un voto che "potrebbe minacciare il futuro dell'alleanza ventennale" tra il costruttore nipponico e quello francese. Il presidente e ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, ha definito la proposta di Fca "una fusione completa che, se realizzata, altererebbe significativamente la struttura del nostro partner Renault", motivo per cui è necessaria "una revisione fondamentale della relazione esistente".

Le indiscrezioni sulle condizioni della fusione

L’obiettivo è far nascere il terzo colosso mondiale nel settore dell'auto con una fusione "tra eguali", 50-50, con John Elkann alla presidenza e Jean Dominique Senard, l'attuale presidente di Renault, come amministratore delegato. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire - che nel week-end ha incontrato Elkann a Parigi - ha definito il progetto "una reale opportunità per Renault e per l'industria automobilistica francese". Tuttavia ha preteso anche delle garanzie finalizzate all’interesse nazionale francese, tra cui un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi e un posto al governo in Cda sul quale, secondo indiscrezioni di stampa, già ci sarebbe un accordo. Secondo le voci, lo Stato principale azionista di Renault (la quota attuale è del 15%) avrebbe accettato un compromesso per occupare una delle quattro poltrone in quota Renault, oltre alle quattro di Fca. E si ipotizza che Renault possa cedere all'esecutivo uno dei suoi due seggi nel comitato nomine.