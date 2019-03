Anche gli “over 45” potranno riscattare gli anni della laurea con le agevolazioni previste dal cosiddetto “Decretone”. Lo prevede un emendamento della Lega approvato in tarda nottata dalle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera. Resta comunque il limite temporale del 1996. Possono fruire della prevista detrazione del 50%, quindi, solo coloro che sono "privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995". Intanto, l’esame degli emendamenti al testo è terminato ed è stato dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula lunedì mattina, 18 marzo. Il decreto dovrà poi tornare al Senato per la seconda lettura, per essere approvato in via definitiva entro il 29 marzo.

La pensione di cittadinanza anche in contanti

Nel testo c’è spazio anche per la pensione di cittadinanza che potrà essere ritirata alle Poste o in banca anche in contanti e non necessariamente essere caricata - e quindi spesa - sulla card del reddito. Le Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera hanno infatti dato il via libera a una riformulazione dell'emendamento delle relatrici Elena Murelli (Lega) e Dalila Nesci (M5S) che permette l'erogazione del beneficio pensionistico "mediante strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni".

Niente sconti sulle bollette dell’acqua

Niente da fare invece per l'estensione anche alle bollette dell'acqua delle agevolazioni destinate ai beneficiari del reddito e delle pensioni di cittadinanza, già previste per luce e gas. Dall'emendamento delle relatrici al decretone, lo stesso che permette l'erogazione in contanti della pensione di cittadinanza, è stato infatti tolto il comma che prevedeva i nuovi sconti tariffari.

Spunta colf-tax, poi ritirata

Nella notte è spuntata nel testo del decretone una nuova tassa su colf e badanti. Murelli e Dalila Nesci hanno proposto di inserirla come copertura per il pensionamento anticipato dei lavoratori gravosi. In una riformulazione di un emendamento M5S fino a quel momento privo di finanziamento, le relatrici hanno avanzato l'idea di un'aliquota al 15% sui rapporti di lavoro domestico, che avrebbe trasformato peraltro i datori di lavoro in sostituti d'imposta. Dopo le proteste del Pd, e una certa confusione anche interna alla maggioranza, l'emendamento è stato poi ritirato.