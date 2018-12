Fca: a Mirafiori si farà la Fiat 500 elettrica

La produzione della nuova Fiat 500 elettrica avverrà nello stabilimento torinese di Mirafiori. Lo ha annunciato, durante l’incontro con i sindacati, Pietro Gorlier, il responsabile delle attività europee di Fca. Nello specifico, il dirigente ha reso pubblico che la casa automobilistica lancerà in Italia, entro il 2019-2021, 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, ma anche nuove motorizzazioni "con impiego diffuso di tecnologia ibrida o elettrica". Il totale degli investimenti nel nostro Paese per il prossimo triennio, ha fatto sapere Golier, ammonterà a più di 5 miliardi di euro.

Torino espande il polo del lusso

"Con la 500 elettrica - ha sottolineato Gorlier - si espande la vocazione di Torino come Polo del lusso: è un modello Premium perché non sarà supereconomico. A Torino ci sarà anche la produzione della Maserati nelle versioni elettriche e ibride. Con la 500 elettrica, il restyling degli altri modelli, Levante, Quattroporte e Ghibli, l'obiettivo della piena occupazione nel polo torinese sarà raggiunto nel 2020. Il lancio della 500 elettrica - ha aggiunto - è anche emozionale. La 500 è un modello che sopravvive da più generazioni, il fatto che si produca a Torino, a Mirafiori, ha una valenza non da poco. Conferma anche il miracolo della 500 come brand, con 200mila unità è la più venduta del settore". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha parlato di "segnale positivo, sia perché permette di contribuire a saturare la capacità produttiva dello stabilimento, sia per la tecnologia innovativa che viene utilizzata".



A Melfi la Jeep Compass, a Pomigliano un suv Alfa

Durante l’incontro Gorlier, insieme all'amministratore delegato Mike Manley, ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia, fornendo ulteriori dettagli sugli investimenti più importanti che saranno lanciati nelle prossime settimane, tra cui la produzione della versione europea della Jeep Compass a Melfi, realizzata sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia Phev utilizzate per la Jeep Renegade. Nello stabilimento Fca di Pomigliano, invece, sarà prodotto il suv compatto dell'Alfa Romeo. Il modello affiancherà la Panda, che continuerà a essere prodotta nello stabilimento campano. Infine Gorlier ha anche annunciato un nuovo modulo produttivo a Termoli per i propulsori Benzina FireFly 1.0 e 1.3, aspirati e ibridi.

Rinviata l’uscita dal diesel

Il segretario generale della Fim Marco Bentivogli, dopo l'incontro con l'ad Mike Manley e il responsabile delle attività europee Pietro Gorlier, ha annunciato che Fca ha rinviato l'uscita dal diesel, prevista nel 2021. Secondo il sindacalista della Federazione italiana metalmeccanici, a Pratola Serra verrà prodotta un'evoluzione degli attuali modelli diesel.