La crisi della Lira turca spaventa i mercati. Spread in rialzo

Prosegue la crisi per la Lira turca. La moneta di Ankara continua a essere sotto pressione dopo il tracollo del 16% di venerdì e aggiorna i nuovi minimi record contro il dollaro, a quota 7,24, con una perdita di un altro 9%: la Lira ha recuperato terreno fino a ridiscendere sotto quota 7, facendo segnare uno spot rate di 6,5768 dopo che la Banca centrale ha assicurato che erogherà “tutta la liquidità di cui le banche necessitano”. Per far fronte a questa situazione, il ministro delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha annunciato un piano di azione economico, che sarà attuato da subito, al fine di allentare le tensioni degli investitori. La crisi si ripercuote anche sui mercati europei: lo spread tra Btp italiani e Bund tedesco apre la settimana in rialzo. Intanto il presidente Recep Tayyip Erdogan attacca, sostenendo che la crisi attuale della moneta di Ankara sia il frutto di un "complotto internazionale", di una guerra che ha un movente politico, piuttosto che finanziario.

Borse asiatiche giù

La crisi della Lira turca continua a trascinare in basso i mercati. Le borse asiatiche hanno chiuso in calo. Male sia Seoul, che lascia sul terreno l'1,5%, sia Sidney (-0,4%), sia Mumbai (-0,67%). La Banca centrale della Turchia ha comunicato in una nota di aver adottato alcune misure per "supportare la stabilità finanziaria e sostenere l'effettivo funzionamento dei mercati". In particolare, per la gestione della liquidità della Lira, la banca fa sapere che "fornirà tutta la liquidità di cui le banche hanno bisogno". L’istitutro, inoltre, assicura che "monitorerà da vicino il mercato e la formazione dei prezzi e assumerà tutte le misure necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, se lo riterrà necessario".

Procura apre indagine

La crisi della moneta di Ankara ha fatto muovere anche la magistratura. La procura di Istanbul, infatti, ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia. Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è stata presa di mira da un attacco economico, ha detto l'ufficio del pubblico ministero, impegnandosi a intraprendere azioni legali contro tutte le notizie e i resoconti dei social media che ritiene funzionali all'obiettivo di questo attacco.

Erdogan, non ci sono riusciti col golpe ora usano soldi

Per il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non ci sono dubbi: la crisi profonda in cui è precipitata la Lira turca, dice, è il frutto di un "complotto internazionale", di una guerra che ha un movente politico, piuttosto che finanziario. Dollari, euro e oro sono ormai come "proiettili, palle di cannone, e missili di una guerra economica scatenata contro il nostro Paese", dice. "Stanno tentando di fare col denaro ciò che non sono riusciti a fare con le provocazioni e il colpo di Stato. Questa è chiaramente una guerra economica", ha affermato Erdogan, senza citare direttamente alcun Paese o presunto colpevole, salvo poi aggiungere che "risponderemo a chi ha iniziato una guerra commerciale contro il mondo intero, inclusa la Turchia, virando verso nuove alleanze". Evidente, qui, il riferimento agli Usa e al presidente Donald Trump.

L’annuncio di dazi e il crollo

La Lira turca venerdì 10 agosto ha perso il 20% del suo valore rispetto al dollaro. Una perdita arrivata subito dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di aver approvato il raddoppio delle tariffe sull'acciaio e l'alluminio turchi. La valuta di Ankara aveva già perso più del 40% nell'ultimo anno.