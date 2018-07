Lavazza acquisisce 100% dell'australiana Blue Pod Coffee

Lavazza ha acquisito il 100% delle attività dell'azienda australiana Blue Pod Coffee Co.. La società, originaria di Mulgrave, nello Stato di di Victoria, è specializzata nella distribuzione dei sistemi espresso Lavazza (capsule e macchine) per il settore Office Coffee Service (Ocs), cioè i servizi specializzati per ufficie e aziende.

L'espansione di Lavazza

Lavazza è presente in Australia da oltre 30 anni. Da dieci, Blue Pod Coffee è distributore esclusivo del gruppo italiano nel Paese per il settore Ocs. "Questa operazione s'inserisce nell'espansione del gruppo a livello internazionale, continuando così a perseguire una crescita solida e di creazione di valore. L'acquisizione di Blue Pod è particolarmente significativa perché ci permette anche in Australia di presidiare direttamente tutti i momenti del consumo del caffè", afferma Antonio Baravalle, ceo di Lavazza. Amministratore unico di Blue Pod è stato nominato Silvio Zaccareo. Lavazza ha acquisito di recente Carte Noire ed Esp in Francia, Merrild in Danimarca, Kicking Horse Coffee in Canada e Nims in Italia.