Consumi: dal primo luglio tariffe luce aumentano del 6,5%, gas +8,2%

Dal prossimo primo luglio la spesa per l'energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per il gas naturale. La comunicazione ufficiale è arrivata dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (LA NOTA PER IL GAS - QUELLA PER LA LUCE), che ha spiegato che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno "pesantemente influenzato" i prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato.

Aumenti in controtendenza

L'aumento per il prossimo trimestre è in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l'elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018, evidenzia l'Arera. Per il gas - prosegue la nota - l'impatto sulla spesa per i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo. Le quotazioni del petrolio, ricorda l'Autorità, sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio. Per il settore elettrico, allo scopo di mitigare l'impatto dell'attuale congiuntura, l'Autorità è intervenuta con una modulazione degli oneri generali di sistema, in modo da ridurre l'aumento di spesa per i clienti domestici e non domestici, con pari effetti sia sul mercato tutelato che su quello libero.

Per luce 24 euro di spesa in più all’anno, +21 euro gas

Con le nuove tariffe per luce e gas, la spesa per l'elettricità (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018) sarà di 537 euro, con una variazione del +4,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), corrispondente a un aumento di circa 24 euro/anno. Nello stesso periodo, secondo l’Autorità, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.050 euro, con una variazione del +2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), corrispondente a circa 21 euro/anno.

Protestano Unione consumatori e Coldiretti

Secondo una stima dell'Unione Nazionale Consumatori, l’aumento delle bollette di luce e gas significa che una famiglia tipo si troverà a "pagare su base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2018 al 1° luglio 2019), 33,5 euro per la luce e 83,5 euro per il gas: una stangata complessiva pari a 117 euro". "Una speculazione bella e buona”, commenta il responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Coldiretti ha invece fatto notare che l’aumento peserà anche sui costi delle imprese e ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere d'acquisto delle famiglie.