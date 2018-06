Jeff Bezos sempre più ricco

L'uomo più facoltoso del mondo, il fondatore e amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos aggiunge, ricchezza a ricchezza. Stando alla classifica di Forbes sui miliardari del mondo infatti (date un'occhiata qui!) il suo patrimonio netto sfiora i 142 miliardi di dollari. Significa che Bezos è più ricco di Bill Gates di 49 miliardi di dollari e batte per 60 miliardi di dollari anche Warren Buffett, l'investitore ritenuto un guru del mondo della finanza.Amazon continua a macinare guadagni e così, di conseguenza, il suo fondatore. Il valore dell'azione Amazon in borsa continua a crescere e lo stesso Buffett recentemente ha detto di essersi pentito di non aver investito nella società. In pochi sanno però che per rincorrere questo successo Bezos ha corso un bel rischio quando aveva 30 anni.

Il manager era bravissimo a scuola, aveva il massimo dei voti. Oratore provetto, venne scelto per il discorso d'addio della classe l'anno del diploma.Stando alla biografia di Brad Stone "The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon" (ecco qui! ), era stato ammesso a Princeton ben prima degli altri. Subito dopo la laurea in scienze informatiche e ingegneria elettrica, è andato a lavorato per vari gruppi finanziari e tecnologici. All'inizio degli anni '90 era già vice presidente di una società molto nota nel mondo della finanza chiamata D. E. Shaw. E' qui che gli viene l'idea di vendere libri su internet. Sapeva però che sarebbe coinciso con la perdita di un lavoro stabile.

"Continuavo a pensare: l'utilizzo del web cresce del 2.300% l'anno - ha detto Bezos nel corso di un discorso tenuto nel 2010 nella sua vecchia università - non avevo mai sentito di nient'altro che crescesse in modo così veloce, e l'idea di costruire una libreria online fatta di milioni di titoli era per me un'ipotesi fantastica". Lapidario invece il consiglio del suo capo di allora. "Ottima idea Jeff, ancora meglio se la mettesse in pratica una persona che - a differenza di te - non abbia un lavoro stabile".

E' qui che Bezos si è chiesto: ma se io avessi 80 anni e ripensassi a questo periodo, cosa direi di me stesso? "Nella maggior parte dei casi - ha raccontato una volta a Los Angeles - quando ci pentiamo è perché non abbiamo fatto qualcosa. Sentieri che non intraprendiamo e che a un certo punto ci perseguitano. Ci chiediamo 'cosa sarebbe successo se...'. "Sapevo che a 80 anni non volevo vire il pentimento di non averci provato. Se avessi fallito, ma sarei stato orgoglioso di averci provato", ha aggiunto.

Così, dopo una lunga lotta interiore Bezos ha lasciato il suo lavoro e fondato, nel 1994, la società dei suoi sogni. La decisione lo ha ripagato di certo. Per la prima volta nella sua storia il gruppo è entrato nella classifica delle dieci società più grandi per dimensioni negli Stati Uniti (ottava, per la precisione) con Apple, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil e, naturalmente, Walmart. Con un fatturato di quasi 178 miliardi di dollari ha scalato quattro posti rispetto alla classifica dello scorso anno. Pensare che era 492ma nel 2002, lo stesso anno in cui Walmart svettava al primo posto. Ora invece giocano alla pari in attesa del sorpasso.

Complimenti a Bezos dunque, anche se si spera che di questo successo possano godere anche i suoi lavoratori.