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Roma, scoperta "officina" ricambi auto rubate

Cronaca

A Roma, nel quartiere Borghesiana, i Carabinieri hanno scoperto un centro clandestino per lo smontaggio e il riciclaggio di auto rubate. In un capannone di via Carlo Fornara cinque persone sono state sorprese mentre smontavano una Volkswagen Tiguan rubata. Sequestrati strumenti da officina, un compattatore per distruggere le carcasse e un jammer GPS. Gli arrestati sono accusati di ricettazione. Il Tribunale ha convalidato gli arresti, mentre le indagini proseguono.

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