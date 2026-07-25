Monte Bianco, alpinista ferito da una scarica di sassi

Una cordata di alpinisti è stata soccorsa sul Grand Pilier d'Angle, nel massiccio del Monte Bianco, dopo essere stata investita da una scarica di sassi durante la salita. Il Soccorso alpino valdostano ha messo in salvo il gruppo. Uno degli alpinisti è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta, ma le sue condizioni non sono considerate gravi.