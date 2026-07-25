Sardegna, sventato assalto a un carico d'oro: 11 arresti

La polizia ha arrestato 11 persone nell'ambito dell'operazione "Golden Mole", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Secondo gli investigatori, il gruppo stava preparando l'assalto a un furgone che trasportava settimanalmente circa 30 chilogrammi di oro, per un valore stimato di 6 milioni di euro, destinati a un caveau di Arezzo. Gli inquirenti ritengono inoltre che la banda stesse pianificando anche un colpo alla fonderia di Portovesme. Tra le accuse contestate figurano tentata rapina a portavalori, detenzione illegale di armi e ricettazione di veicoli.