Torino, al Bioparco Zoom nate due gazzelle di Mhorr

Al Bioparco Zoom Torino nei mesi scorsi sono nate due gazzelle di Mhorr, le uniche venute alla luce in Italia quest'anno. La specie rischia l'estinzione: tra Chad e Niger restano meno di 200 esemplari. Dopo i primi mesi con le madri, le due piccole gazzelle sono state inserite nella savana del parco piemontese anche con tre giraffe, altrettante specie di antilopi, alcune gazzelle di Thomson e degli impala. "Il futuro della specie dipende quasi esclusivamente dalle nascite in ambiente controllato", ha spiegato Irene Carnovale, curatrice del Bioparco, sottolineando anche il rischio di impoverimento genetico.
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