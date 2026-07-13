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Il "dottore" di Cosa Nostra Guttadauro è stato scarcerato

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Il medico e mafioso di Cosa Nostra, Giuseppe Guttadauro, è stato scarcerato all'età di 78 anni

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