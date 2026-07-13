Palermo, arrestata la banda dei kalashnikov

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone, ritenute responsabili della recente escalation criminale nel capoluogo siciliano. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda attentati e intimidazioni avvenuti tra novembre 2025 e i primi giorni di luglio 2026 nell'area del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
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