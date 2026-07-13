Roma, nuovo sgombero della polizia al Bencivenga occupato

All'alba di questa mattina è intervenuta la polizia contro l’occupazione del centro sociale anarchico romano Bencivenga che, nella notte tra sabato e domenica, era stato nuovamente violato da esponenti della galassia libertaria capitolina dopo lo sgombero già attuato il 15 giugno scorso. Nel corso delle ore, lo stabile è stato monitorato dalle Forze di polizia, che hanno mappato i flussi in entrata ed in uscita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Tutti i libertari intercettati all'interno dello stabile sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura.