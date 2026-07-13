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Trieste, auto finisce in mare: militari salvano conducente

Cronaca

Alcuni militari dell'Accademia Militare di Modena hanno salvato il conducente di un'auto precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia, a Trieste. I militari, che si trovavano in città in visita, si sono tuffati in acqua senza esitazione, riuscendo a raggiungere il veicolo e a mettere in salvo l'uomo prima di affidarlo ai soccorritori. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha elogiato il loro intervento, definendolo un esempio di coraggio, altruismo e spirito di servizio.

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