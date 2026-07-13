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Omicidio in stazione a Milano, arrestati altri 6 Latin King

Cronaca

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sei giovani stranieri accusati in concorso dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gli indagati fanno parte della gang dei Latin King. Il 5 e il 9 giugno erano già stati fermati due membri della banda, ritenuti autori materiali dell'accoltellamento.

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