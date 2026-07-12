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Sollicciano, 87enne finisce in carcere per un furto d'auto

Cronaca

Nel carcere fiorentino di Sollicciano tre giorni fa ha fatto il suo ingresso un detenuto di 87 anni: è arrivato per una condanna definitiva per un furto in una macchina compiuto tre anni fa

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