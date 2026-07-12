Andria, dolore e rabbia dieci anni dopo la strage dei treni

In Puglia si è ricordato il decennale della strage del binario unico. Presente alla celebrazione anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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