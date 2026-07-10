Femminicidio a Loreto, uccisa una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Per il delitto è stato fermato l'ex compagno, il 39enne Sami Khemaies, che avrebbe confessato l'omicidio ai carabinieri dopo essere stato rintracciato in strada. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Ancona.
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