Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Femminicidio a Loreto, uccisa una donna di 33 anni

Cronaca

Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Per il delitto è stato fermato l'ex compagno, il 39enne Sami Khemaies, che avrebbe confessato l'omicidio ai carabinieri dopo essere stato rintracciato in strada. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Ancona.

Prossimi video

Palermo, droni e fototrappole contro i rifiuti in strada

Cronaca

West Nile, in Emilia-Romagna circolazione precoce

Cronaca

Sfregiata alla metro Duomo: "Ho pensato di morire"

Cronaca

Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce

Cronaca

Hostess abusata, condannato ex sindacalista

Cronaca

Assalti ai portavalori, 7 arresti: banda smantellata

Cronaca