Femminicidio a Loreto, uccisa una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Per il delitto è stato fermato l'ex compagno, il 39enne Sami Khemaies, che avrebbe confessato l'omicidio ai carabinieri dopo essere stato rintracciato in strada. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Ancona.