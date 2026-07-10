Milano, smantellata una banca occulta: 7 indagati

La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato una presunta "banca occulta" utilizzata, secondo gli investigatori, per evadere il fisco e riciclare denaro. Sette le persone indagate per frode fiscale e riciclaggio: quattro sono finite ai domiciliari, mentre un commercialista è stato sospeso dall'esercizio della professione. Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 810mila euro.
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