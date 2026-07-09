Torino, tensioni tra corteo anti degrado e antifascisti

Momenti di tensione nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove un corteo promosso da residenti e commercianti contro spaccio, degrado e delinquenza si è trovato di fronte a un presidio di collettivi antifascisti. Per evitare il contatto tra i due gruppi sono intervenuti polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Quando alcuni manifestanti hanno cercato di superare lo schieramento delle forze dell'ordine, la polizia ha utilizzato l'idrante per respingerli.