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Milano, domato il rogo alla Bovisa: aperta un'inchiesta

Cronaca

È stato domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito Brt della Bovisa, a Milano. Le fiamme hanno interessato un'area di circa ottomila metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. Non si registrano feriti, mentre la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incendio.

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